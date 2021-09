ATP Sofia 2021: avanti Millman e Djere, Gerasimov sfiderà Jannik Sinner. Fuori Lorenzo Musetti (Di martedì 28 settembre 2021) Nella giornata in cui Lorenzo Musetti abbandona in maniera del tutto inattesa il tabellone principale, al cospetto del bulgaro Dimitar Kuzmanov, altri quattro incontri vanno in scena all’Armeec Arena di Sofia e sul campo secondario relativo per l’ATP 250 bulgaro di scena fino a domenica, in quello che è un ultimo test prima di Indian Wells. Questo si può definire il giorno delle rimonte, giacché ne avvengono tre. Quella che chiude la giornata definisce anche l’avversario di Jannik Sinner, che sarà il bielorusso Egor Gerasimov. Non ci sarà dunque il rematch della finale 2020 con il canadese Vasek Pospisil, battuto per 5-7 7-6(8) 6-3 dopo 2 ore e 38 minuti e un match point annullato nel secondo set all’ormai ex finalista di questo torneo, che tenta vanamente di rimontare da 4-0 sotto nel ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021) Nella giornata in cuiabbandona in maniera del tutto inattesa il tabellone principale, al cospetto del bulgaro Dimitar Kuzmanov, altri quattro incontri vanno in scena all’Armeec Arena die sul campo secondario relativo per l’ATP 250 bulgaro di scena fino a domenica, in quello che è un ultimo test prima di Indian Wells. Questo si può definire il giorno delle rimonte, giacché ne avvengono tre. Quella che chiude la giornata definisce anche l’avversario di, che sarà il bielorusso Egor. Non ci sarà dunque il rematch della finale 2020 con il canadese Vasek Pospisil, battuto per 5-7 7-6(8) 6-3 dopo 2 ore e 38 minuti e un match point annullato nel secondo set all’ormai ex finalista di questo torneo, che tenta vanamente di rimontare da 4-0 sotto nel ...

