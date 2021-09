Andor | Diego Luna conferma la fine delle riprese e anticipa | Ritroverete volti noti

(Di martedì 28 settembre 2021)che ledisi sono ormai concluse e lo show Disney è ora in post-produzione,to il ritorno difamiliari.ladi, la serie dedicata al suo personaggio di Star Wars, Cassian, in arrivo su Disney+ nel 2022 eche lo show vedrà la presenza dial pubblico di fan., serie composta da 12 episodi, vedein duplice veste di interprete e produttore esecutivo. "...

L'ultimo ciak di Star Wars:è stato ufficialmente battuto, a confermarlo l'interprete - e produttore - della serieLuna . Intervistato da Deadline , l'attoreLuna ha confermato la fine delle riprese della serie ..., serie composta da 12 episodi, vedeLuna in duplice veste di interprete e produttore esecutivo. "Ritroverete volti familiari" , ha anticipato l'attore a Deadline a proposito di...Le riprese di Cassian Andor sono terminate ad agosto, e in una nuova intervista il protagonista Diego Luna ha avuto modo di parlare della prossima serie tv di Star Wars in uscita sul servizio di ...Diego Luna conferma che le riprese di Andor si sono ormai concluse e lo show Disney è ora in post-produzione, anticipato il ritorno di volti familiari. Diego Luna conferma la fine delle riprese di And ...