Allarme per un lupo avvistato a fianco della Statale: 'Ma no, è un pastore cecoslovacco' (Di martedì 28 settembre 2021) MAROTTA - Un lupo o un cane cecoslovacco? Alcuni automobilisti in transito sulla Statale Adriatica ieri mattina all'altezza dell'Eurospin hanno visto un esemplare che all'apparenza sembrava essere uno ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 28 settembre 2021) MAROTTA - Uno un cane? Alcuni automobilisti in transito sullaAdriatica ieri mattina all'altezza dell'Eurospin hanno visto un esemplare che all'apparenza sembrava essere uno ...

Advertising

raffaellapaita : A sei giorni dal voto alcuni parlamentari del @pdnetwork passano il pomeriggio a twittare accusando #Calenda di ess… - LaStampa : Allarme dei chirurghi: 400 mila interventi rinviati per il Covid - enpaonlus : Esche avvelenate per cani, è allarme nell'Oltreserchio - Luccaindiretta - Ritaaz7 : Quindi era tutto un falso allarme, per fortuna mi viene da dire #SonYaz - RosannaMarani : Allarme bocconi avvelenati a Pescina, pericolo per cani e gatti: veterinari a lavoro per le analisi -