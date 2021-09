Whirlpool, i lavoratori: “Per noi è ancora Resistenza” (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “78 anni fa da Ponticelli, a due passi dalla fabbrica, partì la scintilla che liberò Napoli dal nazi-fascismo. Oggi, attraverso la nostra Resistenza, ricordiamo tutte le forme di violenza ed ingiustizia che sopprimono i diritti e la libertà. Le 4 giornate dei lavoratori della Whirlpool”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dai lavoratori di via Argine dopo l’incontro sui temi della Resistenza che si è svolto nell’aula sociale. “Nell’ evento di oggi – prosegue la nota – ricordiamo la lotta alle mafie, la Resistenza partigiana, la difesa della patria, del diritto alla vita e il nostro diritto al lavoro. Insieme ad uomini e donne straordinari come, Sandro Ruotolo, Giovanni Impastato, Cecilia Strada, Gianfranco Pagliarulo, Monica Buonanno, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “78 anni fa da Ponticelli, a due passi dalla fabbrica, partì la scintilla che liberò Napoli dal nazi-fascismo. Oggi, attraverso la nostra, ricordiamo tutte le forme di violenza ed ingiustizia che sopprimono i diritti e la libertà. Le 4 giornate deidella”. E’ quanto si legge in una nota diffusa daidi via Argine dopo l’incontro sui temi dellache si è svolto nell’aula sociale. “Nell’ evento di oggi – prosegue la nota – ricordiamo la lotta alle mafie, lapartigiana, la difesa della patria, del diritto alla vita e il nostro diritto al lavoro. Insieme ad uomini e donne straordinari come, Sandro Ruotolo, Giovanni Impastato, Cecilia Strada, Gianfranco Pagliarulo, Monica Buonanno, ...

