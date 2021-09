Uomini e donne: ex tronista da Guinness (Di lunedì 27 settembre 2021) Il pubblico di Canale 5 ha conosciuto Alessandro Zarino per la sua partecipazione a Uomini e donne, dove anni fa vestì i panni del tronista. Oggi, però, il bel ragazzo è tornato a far parlare di sé per un motivo davvero particolare: è entrato nel Guinness dei Primati. Scopriamo insieme perché. Alessandro Zarino partecipò a Uomini e donne diverso tempo fa ma il suo percorso durò solo poche settimane perché presto il modello decise di scegliere a sorpresa Veronica Burchielli; lei, però, rifiuto di uscire con lui spezzandogli il cuore e lasciando sia lui che il pubblico senza parole. La ragazza dopo poco tornò nel programma come tronista e in quella occasione fu proprio Zarino a scendere come suo corteggiatore e, dopo vari alti e bassi, i due decisero di iniziare una ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 27 settembre 2021) Il pubblico di Canale 5 ha conosciuto Alessandro Zarino per la sua partecipazione a, dove anni fa vestì i panni del. Oggi, però, il bel ragazzo è tornato a far parlare di sé per un motivo davvero particolare: è entrato neldei Primati. Scopriamo insieme perché. Alessandro Zarino partecipò adiverso tempo fa ma il suo percorso durò solo poche settimane perché presto il modello decise di scegliere a sorpresa Veronica Burchielli; lei, però, rifiuto di uscire con lui spezzandogli il cuore e lasciando sia lui che il pubblico senza parole. La ragazza dopo poco tornò nel programma comee in quella occasione fu proprio Zarino a scendere come suo corteggiatore e, dopo vari alti e bassi, i due decisero di iniziare una ...

