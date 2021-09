Uccise la moglie e il figlio di 5 anni, Alexandro Riccio si suicida in carcere (Di lunedì 27 settembre 2021) L'uomo si è tolto la vita nel carcere di Ivrea, dove era detenuto. Lo scorso 29 gennaio il duplice omicidio a Carmagnola, nel ... Leggi su today (Di lunedì 27 settembre 2021) L'uomo si è tolto la vita neldi Ivrea, dove era detenuto. Lo scorso 29 gennaio il duplice omicidio a Carmagnola, nel ...

Advertising

infoitinterno : Uccise la moglie e il figlio di 5 anni, Alexandro Riccio si suicida in carcere a Ivrea - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Uccise moglie e figlio, suicida nel carcere di Ivrea Il duplice omicidio lo scorso gennaio nel… - Blocknotes6 : Alexandro Riccio che il 29 gennaio, a Carmagnola, aveva massacrato a coltellate la moglie Teodora Casasanta e il fi… - infoitinterno : Uccise la moglie e il figlio di 5 anni, Alexandro Riccio si suicida in carcere - Today_it : Uccise la moglie e il figlio di 5 anni, Alexandro Riccio si suicida in carcere -