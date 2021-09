Tom e Jerry tornano in prima tv assoluta con “TOM&JERRY A NEW YORK” (Di lunedì 27 settembre 2021) Il mitico duo formato dal gatto Tom e dal topo Jerry sta per tornare in prima tv assoluta. L’inedita serie animata verrà trasmessa su un canale interamente dedicato a loro che, infatti, prenderà il nome di TOM&Jerry CHANNEL. Scopriamo nel dettaglio di che canale si tratta, come fare per vedere il cartone e altri dettagli. Quando e dove vedere i nuovi episodi di Tom e Jerry A partire dal 1° ottobre 2021, su TOM&Jerry CHANNEL (Boomerang +1, canale 610 di Sky) verranno trasmessi i nuovi episodi dell’amato cartone ideato da Hanna & Barbera, Tom e Jerry. Il gatto e il topo più litigiosi e combina guai di sempre torneranno ad intrattenere il pubblico sia di grandi sia di piccini. Gli episodi di questa nuova stagione andranno in onda dal giorno 1 al 10 ottobre ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 27 settembre 2021) Il mitico duo formato dal gatto Tom e dal toposta per tornare intv. L’inedita serie animata verrà trasmessa su un canale interamente dedicato a loro che, infatti, prenderà il nome di TOM&CHANNEL. Scopriamo nel dettaglio di che canale si tratta, come fare per vedere il cartone e altri dettagli. Quando e dove vedere i nuovi episodi di Tom eA partire dal 1° ottobre 2021, su TOM&CHANNEL (Boomerang +1, canale 610 di Sky) verranno trasmessi i nuovi episodi dell’amato cartone ideato da Hanna & Barbera, Tom e. Il gatto e il topo più litigiosi e combina guai di sempre torneranno ad intrattenere il pubblico sia di grandi sia di piccini. Gli episodi di questa nuova stagione andranno in onda dal giorno 1 al 10 ottobre ...

Advertising

Lopinionista : “Tom & Jerry a New York”, la nuova serie su Boomerang +1 - GDS_it : '#Tom&Jerry a New York', arriva la nuova #serie animata su un canale a loro dedicato - Teleblogmag : Gli irresistibili personaggi creati da Hanna & Barbera vi danno appuntamento dal 1 al 10 ottobre con la nuovissima… - pressitalia : Tom & Jerry tornano in prima tv assoluta - Gli irresistibili personaggi creati da Hanna & Barbera vi danno appuntam… - ConteZero76 : @sayaddhina @YouTube Non sono un esperto ma mi è sembrato più che altro un sottofondo musicale di Tom & Jerry (che… -