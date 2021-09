Roma | stallo per Nzonzi all’Al Rayyan

(Di lunedì 27 settembre 2021) Manca ancora qualcosa trae l’Al, e non è un dettaglio: la firma. Come riporta Rete Sport, il centrocampista francese – campione del mondo 2018 – si trova già a Doha, dove ha svolto le visite mediche con il club. L’accordo sull’ingaggio c’è (tre milioni netti a stagione più bonus), ma l’intoppo nasce dalla pretese del padre del giocatore, che avrebbe richiesto allauna buonuscita di un paio di milioni. Dal canto suo lanon intende accettare, visto che al giocatore è stato già offerto il cartellino gratuito. SportFace.

