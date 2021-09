Roma | gestaccio di Zaniolo a fine partita Rischia la squalifica

(Di lunedì 27 settembre 2021), Zanilo finisce nei guai Come riportato dal Corriere dello Sport piove sul bagnato in casa, dopo la sconfitta nel derby ora Mourinho… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ForzAzzurri1926 : ULTIM'ORA CLAMOROSA, NON CI VOLEVA UN GESTO CHE NESSUNO AVEVA NOTATO, ORA RISCHIA UNA LUNGA SQUALIFICA. GUAI IN VIS… - parolacce : #calcio, il calciatore della #Roma Niccolò #Zaniolo, reagisce ai fischi dei tifosi laziali toccandosi platealmente… - infoitsport : Roma, gestaccio verso i tifosi della Lazio: ora Zaniolo rischia la squalifica - Goalist_it : ???? I tifosi della #Lazio si scagliano contro #Zaniolo, prima insulti rivolti alla madre e poi a lui tipo “Zoppo” o… - infoitsport : Roma, gestaccio verso i tifosi laziali: Zaniolo rischia la squalifica -

Ultime Notizie dalla rete : Roma gestaccio

Il Fatto Quotidiano

E' risaputo che il derby tra Lazio eè sempre una gara particolare. La dimostrazione è avvenuta nella giornata di ieri visto che sin ... Zaniolo per il suonei confronti dei tifosi ...Non è sfuggito agli ispettori della Procura Federale la bruttissima reazione di Niccolò Zaniolo che, rientrando ieri negli spogliatoi dell'Olimpico durante il derby Lazio -, aveva rivolto ai tifosi laziali che lo insultavano un gesto volgare, toccandosi i genitali . Nel referto arbitrale pertanto l'episodio è stato segnalato e non ci sarà bisogno di prova tv. A ...Roma, Zanilo finisce nei guai Come riportato dal Corriere dello Sport piove sul bagnato in casa Roma, dopo la sconfitta nel derby ora Mourinho rischia di ...Al termine di Lazio Roma Zaniolo si è reso protagonista di un episodio che nelle ultime ore sta facendo discutere. Il giocatore rischia la squalifica ...