Richard Gere testimonierà contro Salvini nel processo Open Arms, il leghista: "Gli chiederò un autografo" (Di lunedì 27 settembre 2021) Richard Gere testimonierà contro Matteo Salvini nel processo Open Arms L'attore di Hollywood Richard Gere testimonierà contro Matteo Salvini nel processo Open Arms, che si terrà a Palermo il prossimo 23 ottobre. A rivelarlo è stato lo stesso leader della Lega, che ha dichiarato: "Lo conosco come attore, ma non capisco che tipo di lezione possa venire a dare a me, alle italiane agli italiani sulle nostre regole e le nostre leggi". "Se qualcuno pensa di trasformare il processo in uno spettacolo e vuole vedersi Richard Gere va al cinema, non in tribunale" ha aggiunto ...

