No, non è una sensazione: la pioggia influisce sul nostro umore (Di lunedì 27 settembre 2021) "È colpa del tempo" ripetiamo agli altri quando ci accusano di essere particolarmente nervose o malinconiche, anche se non sempre ci credono. E forse un po' ci siamo convinte anche noi del fatto che quel malessere diffuso nei giorni di brutto tempo è solo una sensazione personale. E invece no, ci avevamo visto giusto: la pioggia influisce sul nostro umore. Quelle giornate uggiose e nuvolose possono davvero influenzare il nostro benessere, anche se lo fanno in maniera temporanea. Lo conferma Tecsia Evans, Ph.D. e psicologa dell'Oakland, che ha condotto una ricerca sugli effetti che la pioggia ha sulle persone. È emerso che una buona percentuale degli intervistati si sente più arrabbiata, nervosa e impaziente nei giorni uggiosi. Certo, questo non è un discorso che vale ...

