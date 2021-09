Napoli-Cagliari 2-0 | la partita del ‘Maradona’ in un minuto | VIDEO

Advertising

SkySport : NAPOLI-CAGLIARI 2-0 Risultato finale ? ? #Osimhen (11') ? rig. #Insigne (57') ?? - annatrieste : 'È stato il Cagliari a fare tropp schif o è stato il Napoli a essere troppo forte?' MA CH' C' N' FOOOOOOTTT - DAZN_IT : Il Napoli fa festa: capolista a punteggio pieno ?? Cagliari battuto 2-0 al Maradona ?? 6?? vittorie su 6?? partite… - sportli26181512 : #Mazzarri-Ferrara, battibecco in tv dopo #Napoli-#Cagliari: L'allenatore dei rossoblu contro l'analisi tecnica fatt… - ba_brooklyn3 : RT @Etwepaa: Napoli 3:1 Cagliari -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Cagliari

La rabbia per la seconda sconfitta consecutiva rimediata alla terza gara alla guida del, ... Asarebbe stata difficile per qualsiasi altra squadra e il pericolo di prendere un'imbarcata ...Su Dazn e Timvision, c'era 'soltanto', mentre su Canale 5 è andata in onda la nuova puntata di 'Scherzi a parte'. Su Rai2 c'è stato il mix di telefilm crime mentre, in tema film, su ...Le pagelle e highlights di Napoli – Cagliari 2-0, gara valida per la sesta giornata di Serie A 2021/2022: Osimhen è il migliore del match NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, ...Il Napoli di Spalletti viaggia a velocità piena e diverte sempre. Ha avuto vita facile contro un inguardabile Cagliari, schierato da Mazzarri con una formazione imbottita di difensori e ...