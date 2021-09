“Mascherina obbligatoria e telecamere su bus e metro. Se ti becco multa salatissima”. La proposta dell’epidemiologo Ciccozzi (Di lunedì 27 settembre 2021) "Mascherina obbligatoria e telecamere su autobus e metropolitane: se ti pizzico senza ti faccio una multa salatissima". Questa è la proposta, per mettere in sicurezza anche il trasporto pubblico locale, lanciata da Massimo Ciccozzi, docente di Statistica medica ed Epidemiologia all'Università Campus Biomedico di Tor Vergata, sentito dall'Adnkronos Salute. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 settembre 2021) "su autobus epolitane: se ti pizzico senza ti faccio una". Questa è la, per mettere in sicurezza anche il trasporto pubblico locale, lanciata da Massimo, docente di Statistica medica ed Epidemiologia all'Università Campus Biomedico di Tor Vergata, sentito dall'Adnkronos Salute. L'articolo .

