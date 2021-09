Luca Morisi indagato per droga, Salvini: “Potrai sempre contare su di me” (Di lunedì 27 settembre 2021) “Quando un amico sbaglia e commette un errore che non ti aspetti, e Luca ha fatto male a se stesso più che ad altri, prima ti arrabbi con lui, e di brutto. Ma poi gli allunghi la mano, per aiutarlo a rialzarsi. Amicizia e lealtà per me sono la Vita“. Così Matteo Salvini, segretario della Lega, ha commentato su Facebook la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati per cessione e detenzione di droga di Luca Morisi, guru della sua comunicazione social (leggi qui). “In questa foto – aggiunge il leader del Carroccio – avevamo qualche anno e qualche chilo in meno, voglio rivederti presto con quel sorriso. Ti voglio bene amico mio, su di me Potrai contare. sempre“. (Il Faro online) Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 settembre 2021) “Quando un amico sbaglia e commette un errore che non ti aspetti, eha fatto male a se stesso più che ad altri, prima ti arrabbi con lui, e di brutto. Ma poi gli allunghi la mano, per aiutarlo a rialzarsi. Amicizia e lealtà per me sono la Vita“. Così Matteo, segretario della Lega, ha commentato su Facebook la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati per cessione e detenzione didi, guru della sua comunicazione social (leggi qui). “In questa foto – aggiunge il leader del Carroccio – avevamo qualche anno e qualche chilo in meno, voglio rivederti presto con quel sorriso. Ti voglio bene amico mio, su di me“. (Il Faro online)

