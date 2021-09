La libertà a Puigdemont non rafforza un separatismo logoro (Di lunedì 27 settembre 2021) Il pasticcio sardo restituisce Puigdemont la libertà e la dignità della sua lotta; ma la causa dell’indipendentismo sta perdendo la sua forza, sarà che c’è una stanchezza nel processo di secessione avviato ormai dieci anni or sono, sarà che la pandemia ha messo i catalani di fronte ad altre priorità ma nonostante gli svarioni della ottusa giustizia spagnola che ha continuato ad esercitare un ruolo politico in questa vicenda, le reazioni alla detenzione in Italia dell’ex presidente Puigdemont sono state tutte improntate a un realismo di fondo, fatto salvo le solidarietà di rito nel campo politico non suffragate da una grande protesta popolare. La forza dell’indipendentismo catalano è sempre stata la grande partecipazione popolare, il sincero e limpido spirito nazionale identitario che attraversa tutto lo Stato-Regione. In questo caso ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 settembre 2021) Il pasticcio sardo restituiscelae la dignità della sua lotta; ma la causa dell’indipendentismo sta perdendo la sua forza, sarà che c’è una stanchezza nel processo di secessione avviato ormai dieci anni or sono, sarà che la pandemia ha messo i catalani di fronte ad altre priorità ma nonostante gli svarioni della ottusa giustizia spagnola che ha continuato ad esercitare un ruolo politico in questa vicenda, le reazioni alla detenzione in Italia dell’ex presidentesono state tutte improntate a un realismo di fondo, fatto salvo le solidarietà di rito nel campo politico non suffragate da una grande protesta popolare. La forza dell’indipendentismo catalano è sempre stata la grande partecipazione popolare, il sincero e limpido spirito nazionale identitario che attraversa tutto lo Stato-Regione. In questo caso ...

