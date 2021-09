(Di lunedì 27 settembre 2021) “Ilha insegnato che, quando vogliamo fare le cose, siamo capaci di farle. Non vorrei che il nostro Paese sia quello in cui i ponti cadono, dobbiamo essere quello in cui i ponti si costruiscono in 9 mesi”. Lo ha detto Pietro, amministratore delegato di WeBuild, a margine del G20 sullein corso a. fcn/mrv/red su Il Corriere della Città.

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Infrastrutture: Salini, ripartire da modello Genova - - LaNotifica : Infrastrutture: Salini, ripartire da modello Genova - CorriereCitta : Infrastrutture: Salini, ripartire da modello Genova - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Infrastrutture: Salini, ripartire da modello Genova - - Webuild_Group : “Italia necessita di misure concrete e immediate per creare #lavoro e #occupazione. Centrale ruolo delle imprese pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Infrastrutture Salini

G20 sulle: "Per far ripartire l'Italia serve una forte capacità della pubblica amminsitrazione" Profumo: "Investire sulle smart city" Alla conferenza ha partecipato anche ......intervento nella tavola rotonda organizzata all'interno del G20 dedicato allesul "... Fincantieri per la parte dell'acciaio,per la costruzione, Fagioli per la movimentazione e ..."Il modello Genova ha insegnato che, quando vogliamo fare le cose, siamo capaci di farle. Non vorrei che il nostro Paese sia quello in cui i ponti cadono, ..."Abbiamo un'ossatura industriale di piccole, piccolissime e medie imprese, ma serve un capofiliera. Webuild si candida a fare questo" ...