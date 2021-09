Il guru di Salvini indagato per spaccio di droga: "Chiedo scusa a tutti" (Di lunedì 27 settembre 2021) “Non ho commesso alcun reato ma la vicenda personale che mi riguarda rappresenta una grave caduta come uomo: Chiedo innanzitutto scusa per la mia debolezza e i miei errori a Matteo Salvini e a tutta la comunità della Lega a cui ho dedicato gli ultimi anni del mio impegno lavorativo, a mio padre e ai miei famigliari, al mio amico di sempre Andrea Paganella a fianco del quale ho avviato la mia attività professionale, a tutte le persone che mi vogliono bene e a me stesso". Il messaggio è di Luca Morisi, fino a giovedì scorso alla guida dei canali social di Salvini, oggi coinvolto in un'indagine per droga. Come scrivono Repubblica e Il Corriere della Sera, Morisi è stato iscritto nel registro degli indagati a Verona per cessione e detenzione di droga. I carabinieri hanno trovato una ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 settembre 2021) “Non ho commesso alcun reato ma la vicenda personale che mi riguarda rappresenta una grave caduta come uomo:innanzituttoper la mia debolezza e i miei errori a Matteoe a tutta la comunità della Lega a cui ho dedicato gli ultimi anni del mio impegno lavorativo, a mio padre e ai miei famigliari, al mio amico di sempre Andrea Paganella a fianco del quale ho avviato la mia attività professionale, a tutte le persone che mi vogliono bene e a me stesso". Il messaggio è di Luca Morisi, fino a giovedì scorso alla guida dei canali social di, oggi coinvolto in un'indagine per. Come scrivono Repubblica e Il Corriere della Sera, Morisi è stato iscritto nel registro degli indagati a Verona per cessione e detenzione di. I carabinieri hanno trovato una ...

