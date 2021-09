GF Vip | la scenata di gelosia di Lulù | il massaggio a Sophie Codegoni

(Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo l’ultima puntata del GF Vip andata in onda lo scorso venerdì,Selassié e Manuel Bortuzzo sono nuovamente finiti al centro dell’attenzione. Stando a quanto riportato sui social, la principessa avrebbe fatto unadial giovane nuotatore. In questa vicenda, inoltre, c’entrerebbe ancheDI– Durante la puntata dello L'articolo

... il motivo Risveglio un po' amaro per Lulù Selassiè , infatti per la concorrente GFnon sono ... Tra i due, inoltre, c'è stata anche la primadi gelosia da parte proprio di Lulù .Leggi Anche 'Grande Fratello6', la primadi gelosia tra Lulù e Manuel 'Semplicemente la conoscevo da poco - spiega Manuel - da qualche giorno prima dell'incidente, e dopo siamo durati ...Dopo l’ultima puntata del GF Vip andata in onda lo scorso venerdì, Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo sono nuovamente finiti al centro dell’attenzione. Stando a quanto riportato sui social, la ...Gf Vip, tensione nella Casa: scenata di gelosia di Lulù Selassie a Manuel Bortuzzo. «Perché l'hai fatto?». Prime tensioni nella nuova presunta coppia nata nel loft di Cinecittà. La principessa etiope ...