Gf Vip 6 | Samy Youssef interessato a una delle principesse? È lei stessa a confermarlo

Leggi su isaechia

(Di lunedì 27 settembre 2021) Le emozioni sono una costante all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6, come abbiamo visto nei baci scambiati tra Lucrezia Selassié e Manuel Bortuzzo, ma anche negli alti e bassi tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge, che proprio non riescono a voltare pagina. Stavolta a far parlare di sentimenti sono stati due gieffini che fino ad un momento prima non avevano mostrato un particolare feeling al pubblico di Canale 5:e Jessica Selassié. La più grandedi Etiopia – in gara con le sorelle minori Clarissa e Lucrezia – durante la giornata di oggi ha fatto infatti una confidenza molto particolare in merito al compagno di avventura., di origini egiziane, era entrato all’interno della Casa più spiata di Italia tra gli ultimi. Eppure il modello ed ex tentatore di ...