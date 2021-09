Genoa: stop di tre settimane per Biraschi (Di lunedì 27 settembre 2021) Tegola per Davide Ballardini che perde per almeno tre settimane il difensore Davide Biraschi. Uscito a metà secondo tempo della sfida con il Verona di sabato sera, Biraschi è stato sottoposto ad esami ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 27 settembre 2021) Tegola per Davide Ballardini che perde per almeno treil difensore Davide. Uscito a metà secondo tempo della sfida con il Verona di sabato sera,è stato sottoposto ad esami ...

Advertising

TuttoFanta : ??#GENOA: per #Biraschi gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di I grado all'adduttore lungo sinistro.… - ansa_liguria : Genoa: stop di tre settimane per Biraschi - glooit : Genoa: stop di tre settimane per Biraschi leggi su Gloo - sebasolina : @robylum @FcInterNewsit @FDimarco Quando ero nei pulcini del Genoa non ci allevavano con il tirare i rigori..ma gli… - grifo1976 : Vincendo l avremmo rubata,una volta avanti riusciamo a prendere gol nel recupero senza un minimo di materia grigia.… -