Futuro in MotoGP per Razgatlioglu? Test con Yamaha in vista (Di lunedì 27 settembre 2021) Toprak Razgatlioglu pilota della Yamaha SBK ha confermato che a fine stagione effettuerà un Test in sella al prototipo della M1 di MotoGP. Quale sarà il Futuro del turco? Razgatlioglu: Test con la Yamaha MotoGP Il turco Toprak Razgatlioglu è un pilota di punta del campionato SBK e ancor dipiù della Yamaha. Nelle derivate di serie può vantare una serie di ottimi risultati che a soli 24 anni fanno di lui uno dei talenti più cristallini della SBK. Già nel corso dell'estate ne avevamo parlato come un possibile outsider per il box privato di Yamaha nel team Srt, ex Petronas, di Razlan Razali. Ora che i due mondiali volgono al termine, forse la chiave di svolta. Da un lato ...

