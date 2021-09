Draghi ad atleti pallavolo | orgogliosi | prova di grande caparbietà

(Di lunedì 27 settembre 2021) "Laitaliana è di nuovo campione d'Europa. Per la settima volta nella storia della Nazionale maschile, per la terza di quella femminile. E, per la prima volta, contemporaneamente. È un ...

...Consiglio Mario. "In queste settimane avete dato prova di grande caparbietà. Le Olimpiadi di Tokyo non sono andate come speravate. Ma, con la calma e determinazione che hanno i grandi, ...Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, ricevendo a palazzo Chigi le atlete della nazionale femminile di pallavolo e glidella nazionale maschile di pallavolo."In queste ...Roma, 27 set. (Adnkronos) – “La pallavolo italiana è di nuovo campione d’Europa. Per la settima volta nella storia della Nazionale maschile, per la terza di quella femminile. E, per la prima volta, co ...Novantadue giorni dopo la bandiera italiana ha completato il suo viaggio. Dalle mani degli atleti a quelle del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che il 23 giugno scorso… Leggi ...