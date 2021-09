Denis Villeneuve con “Dune” in testa al box office (Di lunedì 27 settembre 2021) . La pandemia, pian piano si allontana, per il mondo del cine, secondo i dati forniti da Cinetel, nel weekend compreso tra il 23 e il 26 settembre, hanno registrato ancora un incremento d’incassi del 18%, rispetto ai totali della settimana precedente, 4.833.489 euro, 4.115.925 euro di quello prima. Denis Villeneuve con “Dune” è di nuovo in vetta agli incassi? In vetta alla classifica troviamo per la seconda settimana “Dune”, film di Denis Villeneuve (stesso regista di Arrival e Blade Runner 2049) presentato in anteprima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia Fuori concorso, tratto dal libro di fantascienza Frank Herbert, remake con un cast stellare del film già trasposto sullo schermo nel 1984 da David Lynch: 1.412.785 euro, totale 4.408.435 euro. (Denis ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 27 settembre 2021) . La pandemia, pian piano si allontana, per il mondo del cine, secondo i dati forniti da Cinetel, nel weekend compreso tra il 23 e il 26 settembre, hanno registrato ancora un incremento d’incassi del 18%, rispetto ai totali della settimana precedente, 4.833.489 euro, 4.115.925 euro di quello prima.con “” è di nuovo in vetta agli incassi? In vetta alla classifica troviamo per la seconda settimana “”, film di(stesso regista di Arrival e Blade Runner 2049) presentato in anteprima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia Fuori concorso, tratto dal libro di fantascienza Frank Herbert, remake con un cast stellare del film già trasposto sullo schermo nel 1984 da David Lynch: 1.412.785 euro, totale 4.408.435 euro. (...

