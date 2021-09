Correa e Vidal convocati per lo Shakhtar. Le scelte di Inzaghi (Di lunedì 27 settembre 2021) La settimana di Simone Inzaghi si apre con una buona notizia: il rientro in gruppo di Correa e di Arturo Vidal, assenti nella gara di San Siro contro l'Atalanta. Entrambi sono stati convocati per la ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 27 settembre 2021) La settimana di Simonesi apre con una buona notizia: il rientro in gruppo die di Arturo, assenti nella gara di San Siro contro l'Atalanta. Entrambi sono statiper la ...

Advertising

Zuheir_shammasi : @Erjon100 per me Correa può importante , anche Vidal importante per la panchina - Dome689 : RT @FcInterNewsit: ??? #Correa e #Vidal in volo verso Kiev: i convocati di Inzaghi ???????? - elbauscia : RT @marifcinter: #Inter, inizia l’allenamento pre-Champions: in gruppo anche #Correa e #Vidal @fcin1908it #FCInter1908 - VitoVaiPiano__ : RT @NackaSkoglund89: Settimana di convocazioni in nazionale e magicamente tornano disponibili Vidal e Correa mentre Dybala finge un infortu… - MarisciaFox : RT @marifcinter: #ShaktharInter, i convocati di Inzaghi: tornano Correa e Vidal #ChampionsLeague -