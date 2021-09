Bari, in migliaia protestano contro i doppi turni d’ingresso a scuola. Sindacati: flessione oraria di 100 minuti (Di lunedì 27 settembre 2021) Comunicato unitario Sindacati scuola Puglia e Bari, Flcgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda - Nonostante le migliaia di studenti che hanno partecipato questa mattina alla manifestazione contro i doppi turni di ingresso nelle scuole superiori, la verità non viene ancora a galla. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 settembre 2021) Comunicato unitarioPuglia e, Flcgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda - Nonostante ledi studenti che hanno partecipato questa mattina alla manifestazionedi ingresso nelle scuole superiori, la verità non viene ancora a galla. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Bari, in migliaia protestano contro i doppi turni d’ingresso a scuola. Sindacati: flessione oraria di 100 minuti - Rogpiton : @robybach @chiccotesta Bisogna vedere dove A Napoli in centro o a Bari vecchia, e anche in altri migliaia di comuni… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Call center Inps, migliaia di posti di lavoro a rischio. L'ira dei sindacati… - PugliaStream : Vaccini, Fdi: «In Puglia, migliaia di dosi AstraZeneca sono in scadenza» - corrmezzogiorno : #Bari Vaccini, Fdi: «In Puglia, migliaia di dosi AstraZeneca sono in scadenza» -