Avere un impatto positivo sulle persone | i progetti di EY

Leggi su italiasera

(Di lunedì 27 settembre 2021)unsu una popolazione di un miliardo dientro il 2030. E’ questo l’obiettivo di EY che già quest’anno ha ottenuto il livello di carbon negative e punta alle emissioni zero (Net-Zero) entro il 2025. Per raggiungere questa meta ha messo in campo un impegno a 360 gradi anche con il coinvolgimento diretto delle, dipendenti e collaboratori, che si sono prestati in prima persona e a diversi livelli, ciascuno con le proprie competenze, per dare vita a una serie di attività pro bono con lo scopo di contribuire a costruire un mondo migliore. In concreto il programma che si chiama EY Ripples, permette alledi EY di donare la propria esperienza e il proprio talento per far fronte alle sfide ambientali e sociali più impegnative del decennio appena ...