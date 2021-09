Amazon aumenta dell’8% i salari di ingresso della divisione logistica. Lo scorso marzo lo sciopero di tutta la filiera delle consegne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 settembre 2021) La lotta paga, nel caso dil’8%. È l’aumento deciso dal gruppo suididei dipendentirete. Dal prossimo ottobre, grazie all’incremento retributivo che rientra nella revisione periodica degli stipendi realizzata da, la busta paga di partenza passerà quindi da 1.550 euro lordi al mese a 1.680 euro lordi. La nuova retribuzione d’è, quindi, più altarispetto agli standard previsti dal Contratto nazionale del trasporto e. “Lavoriamo da sempre per essere l’azienda più orientata al cliente del mondo, ma non solo. Vogliamo anche essere il miglior datore di lavoro e il posto più sicuro in cui lavorare”, sottolinea Stefano Perego, vicepresidente di ...