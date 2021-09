Verissimo | Sonia Bruganelli | «Bonolis? Lo risposerei Ho avuto paura di non essere all’altezza»

(Di domenica 26 settembre 2021) . L’opinionista del Grande Fratello Vip, ospite dell’edizione domenicale del talk di Silvia Toffanin, parla dei vent’anni di matrimonio con il mattatore della tv e a che punto sia ora il loro rapporto.si racconta in un’intervista esclusiva ain onda domenica 26 settembre. «certamente Paolo (ndr.), ma questa volta senza correre come abbiamo fatto, Aspetterei, perché ci siamo vissuti poco prima. Lui ha vissuto solo le mie follie, le mie insicurezze. Forse avrei preferito che ci fossimo incontrati adesso, perché io sono cambiata tanto e lui è cambiato nei miei confronti». «Siamo sicuramente due genitori molto presenti. Credo che Paolo sia il mio migliore amico. Ora stiamo bene insieme in maniera molto adulta. Forse lui – aggiunge...

Torna, eccezionalmente di domenica come la scorsa settimana,, l'appuntamento con il salotto televisivo di Canale 5 più atteso di sempre. Tra gli ospiti di oggi ancheBruganelli, l'opinionista del Grande Fratello Vip, pronta a raccontarsi a cuore ...Anticipazioni26 settembre 2021: chi sono gli ospiti di oggi Nuova puntata di... Claudio Amendola, ora impegnato come giudice nel programma novità 'Star in the Star',...Claudio Amendola in lacrime a Verissimo: «Mia moglie Francesca ha una malattia, un dolore fisico enorme». Oggi, il giudice di Star in the Star è stato ospite ...Sonia Bruganelli è conosciuta principalmente al grande pubblico per essere la attuale moglie di Paolo Bonolis . Nata a Roma il 20 ...