Taranto | una quarantina di sacchi di rifiuti buttati in un terreno | i trasgressori colti sul fatto Polizia locale

(Di domenica 26 settembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai Comune di: I motociclisti della, in servizio per il rituale controllo della tarda serata, sono intervenuti in via Alberto Sordi per abbandono dispeciali in unagricolo, segnalato da alcuni cittadini. Al loro arrivo, ierano ancora sul posto. È stato accertato il deposito abusivo dispeciali, tra cui scarti da risulta edile e guaina con catrame, rinchiusi in circa 40di colore nero. I responsabili sono stati denunciati nonché sanzionatii per l’abbandono die, ai sensi del CdS, per il veicolo utilizzato in tale operazione. «Il contrasto a queste attività illegali – fa sapere l’assessore alla...

NoiNotizie : #Taranto: una quarantina di sacchi di rifiuti buttati in un terreno, trasgressori colti sul fatto… - MariaDUrso15 : Ludovico ha presentato a Taranto il libro C’era una volta il catenaccio - MicheleFurlan8 : RT @MimmoManagement: Vita da manager : Amandha Fox beccata completamente nuda nei pressi del Ponte di pietra nel centro di Taranto . Fra qu… - m5s_taranto : RT @Mov5Stelle: ? ISCRIVITI AL MOVIMENTO 5 STELLE ? Scrivi anche tu una nuova pagina della nostra storia, partecipa alle nostre scelte att… - rtl1025 : ?? 'La grande sconfitta del rapporto #Statomafia è la #magistratura, che ancora una volta non ha saputo indagare e a… -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto una

doppiozero

Di seguito un comunicato diffuso dai Comune di: I motociclisti della Polizia Locale, in servizio per il rituale controllo della tarda serata, sono intervenuti in via Alberto Sordi per abbandono di rifiuti speciali in un terreno agricolo, ...... per esempio nel girone F abbiamoNotaresco Trastevere che potrebbe benissimo essere un match ... Gozzano, Campobasso epromossi! GIRONE A Asti Gozzano Borgosesia Novara Bra PDHAE Città di ...Al loro arrivo, i trasgressori erano ancora sul posto. È stato accertato il deposito abusivo di rifiuti speciali, tra cui scarti da risulta edile e guaina con catrame, rinchiusi in circa 40 sacchi di ...Il Taranto torna in campo. E torna per cercare di dimenticare la sconfitta molto amara di Pagani. Una partita sulla carta alla portata degli jonici ma che non dovranno sottovalutare il Latina, squadra ...