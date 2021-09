“Sono qui per lei”. UeD, il colpo di scena è servito: il cavaliere fa sul serio con Ida Platano (Di domenica 26 settembre 2021) Grandi novità e colpi di scena a Uomini e Donne. Come sempre il dating show di Maria De Filippi riserva grandi sorprese, proprio all’avvio della nuova edizione. In studio c’è un nuovo cavaliere del Trono Over. Si tratta di Marcello Messina, agente immobiliare di Torino, che sta raccogliendo grandi consensi. Pare proprio che il bel Marcello abbia colpito Ida Platano. I due si Sono espressi favorevolmente l’uno sull’interesse dell’altra. I due hanno iniziato a frequentarsi. Così il cavaliere ha detto la sua su queste prime uscite: “In passato ero rimasto colpito da Roberta Di Padua, ma avevo seguito con attenzione la storia tra Ida e Riccardo, anche se ho scoperto davvero chi è solo ora che ci stiamo conoscendo. Dalla tv non ne ero rimasto così affascinato: mi sembrava una donna diversa, più ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 26 settembre 2021) Grandi novità e colpi dia Uomini e Donne. Come sempre il dating show di Maria De Filippi riserva grandi sorprese, proprio all’avvio della nuova edizione. In studio c’è un nuovodel Trono Over. Si tratta di Marcello Messina, agente immobiliare di Torino, che sta raccogliendo grandi consensi. Pare proprio che il bel Marcello abbia colpito Ida. I due siespressi favorevolmente l’uno sull’interesse dell’altra. I due hanno iniziato a frequentarsi. Così ilha detto la sua su queste prime uscite: “In passato ero rimasto colpito da Roberta Di Padua, ma avevo seguito con attenzione la storia tra Ida e Riccardo, anche se ho scoperto davvero chi è solo ora che ci stiamo conoscendo. Dalla tv non ne ero rimasto così affascinato: mi sembrava una donna diversa, più ...

