Segna poi si infortunia. Juve in ansia, Dybala esce in lacrime: indiscrezioni pesanti (Di domenica 26 settembre 2021) Non c'è pace per la Juventus, non c'è pace per Paulo Dybala. I bianconeri giocano in casa all'Allianz contro la Sampdoria ed è proprio l'argentino, al 10' raccogliendo un appoggio di Locatelli dopo un tiro ribattuto e infilando Audero con il mancino. Per la Joya è addirittura l'ottava rete Segnata ai blucerchiati in carriera, la seconda in questa stagione in campionato. Su di lui Max Allegri ha deciso di puntare tutto, giocoforza, dopo l'addio in extremis di Cristiano Ronaldo. Con CR7 Dybala non ha mai legato davvero, e secondo molti questa, complice il ritorno in panchina dell'allenatore che più l'ha saputo valorizzare, potrebbe essere l'annata della sua rinascita. Ma al 21', una manciata di minuti dopo la gioia, ecco il dolore. E che dolore: Dybala si tocca la gamba, è scuro in volto, chiede il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Non c'è pace per lantus, non c'è pace per Paulo. I bianconeri giocano in casa all'Allianz contro la Sampdoria ed è proprio l'argentino, al 10' raccogliendo un appoggio di Locatelli dopo un tiro ribattuto e infilando Audero con il mancino. Per la Joya è addirittura l'ottava reteta ai blucerchiati in carriera, la seconda in questa stagione in campionato. Su di lui Max Allegri ha deciso di puntare tutto, giocoforza, dopo l'addio in extremis di Cristiano Ronaldo. Con CR7non ha mai legato davvero, e secondo molti questa, complice il ritorno in panchina dell'allenatore che più l'ha saputo valorizzare, potrebbe essere l'annata della sua rinascita. Ma al 21', una manciata di minuti dopo la gioia, ecco il dolore. E che dolore:si tocca la gamba, è scuro in volto, chiede il ...

