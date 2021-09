Rifiuti, il vescovo di Acerra dice no a un nuovo impianto in città (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl vescovo di Acerra (Napoli), Antonio Di Donna, dice “no” ad un nuovo impianto di trattamento di Rifiuti speciali liquidi in città e chiede che si intervenga sul piano territoriale regionale, configurando il territorio da “industriale-urbano” ad “agricolo-urbano”. Monsignor Di Donna, che è anche il presidente della Conferenza episcopale Campana, ha infatti auspicato “che venga scongiurato questo accanimento” contro il territorio, ed ha inviato una lettera alla direzione delle “Autorizzazioni ambientali e Rifiuti” della Giunta regionale della Campania, in vista della Conferenza dei servizi convocata per il 30 settembre 2021 sulla valutazione ed eventuale approvazione della richiesta di rilascio dell’autorizzazione unica per ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIldi(Napoli), Antonio Di Donna,“no” ad undi trattamento dispeciali liquidi ine chiede che si intervenga sul piano territoriale regionale, configurando il territorio da “industriale-urbano” ad “agricolo-urbano”. Monsignor Di Donna, che è anche il presidente della Conferenza episcopale Campana, ha infatti auspicato “che venga scongiurato questo accanimento” contro il territorio, ed ha inviato una lettera alla direzione delle “Autorizzazioni ambientali e” della Giunta regionale della Campania, in vista della Conferenza dei servizi convocata per il 30 settembre 2021 sulla valutazione ed eventuale approvazione della richiesta di rilascio dell’autorizzazione unica per ...

Advertising

anteprima24 : ** #Rifiuti, il vescovo di #Acerra dice no a un nuovo impianto in città ** - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Acerra, il vescovo dice no a un nuovo impianto di smaltimento rifiuti -… - corrmezzogiorno : #Napoli Acerra, il vescovo: «No al nuovo impianto rifiuti. Non siamo il polo dell’immo... -