Reprimenda per Lando Norris per l'ingresso in pit lane

Il Gran Premio di Russia sul circuito di Sochi ha riservato non pochi colpi di scena. Per aggiungere ulteriore "dramma" alla vicenda, Lando Norris ha ricevuto una Reprimenda dopo aver attraversato la linea bianca all'ingresso dei box durante il Gran Premio di oggi. Dopo la gara, che ha visto Norris perdere la prima posizione quasi

LucaDoh : Norris reprimenda per l’errore nell’entrata ai box Adesso pensate se l’avesse fatto un certo Sebastian - AntonelloR68 : @paolo_gibilisco Nella foga censoria è andato oltre. L’oggetto della reprimenda non è solo a valle la manifestazion… - F1inGenerale_ : F1 | GP Russia, per Norris niente penalità per il taglio in pit, solo una reprimenda - FormulaPassion : #F1: reprimenda per #Norris per il taglio della pit-lane per rientrare ai box nel finale del #RussianGP - infoitsport : Norris: solo una reprimenda per il taglio in ingresso pit -

Norris: solo una reprimenda per il taglio in ingresso pit Motorsport.com Italia F1 | GP Russia, per Norris niente penalità per il taglio in pit, solo una reprimenda Per Norris niente penalità, solo una reprimenda, questo il giudizio dei commissari di F1 per il taglio in pit lane avvenuto nel GP Russia ...

Taglio in ingresso box, reprimenda per Norris Nel momento in cui ha finalmente scelto di rientrare ai box infatti, Norris ha perso il controllo della sua McLaren, finendo così per tagliare in maniera netta la linea che delimita la corsia di ingre ...

