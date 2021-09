Quel triste requiem per He-Man, l’eroe biondo dalla spada lucente e la croce di ferro (Di domenica 26 settembre 2021) Chiunque abbia passato l’infanzia negli anni Ottanta non poteva che fomentarsi all’annuncio di una nuova serie dei Masters of the Universe. He-Man, Skeletor e Grayskull sarebbero tornati in una nuova versione «più adulta e dark», a detta dei creatori, il 23 luglio 2021. Primo campanello d’allarme: è una produzione statunitense Netflix, il colosso che estremizza le tematiche Lgbt, Blm, amore libero (soprattutto dai vincoli di età…) a tal punto da renderle ridicole perfino agli occhi dei loro sostenitori. Ma come è possibile riuscire a rendere i Masters un’icona di Quel mondo? Il primo trailer sembrava aver fugato i dubbi, facendoci fare un sospiro di sollievo. Epico, He-Man massiccio e molto più «barbarico-primordiale» dell’originale, Skeletor cattivo e minaccioso molto più del macchiettistico cattivo dei giocattoli, violenza, ambientazioni dark-fantasy e musica di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 26 settembre 2021) Chiunque abbia passato l’infanzia negli anni Ottanta non poteva che fomentarsi all’annuncio di una nuova serie dei Masters of the Universe. He-Man, Skeletor e Grayskull sarebbero tornati in una nuova versione «più adulta e dark», a detta dei creatori, il 23 luglio 2021. Primo campanello d’allarme: è una produzione statunitense Netflix, il colosso che estremizza le tematiche Lgbt, Blm, amore libero (soprattutto dai vincoli di età…) a tal punto da renderle ridicole perfino agli occhi dei loro sostenitori. Ma come è possibile riuscire a rendere i Masters un’icona dimondo? Il primo trailer sembrava aver fugato i dubbi, facendoci fare un sospiro di sollievo. Epico, He-Man massiccio e molto più «barbarico-primordiale» dell’originale, Skeletor cattivo e minaccioso molto più del macchiettistico cattivo dei giocattoli, violenza, ambientazioni dark-fantasy e musica di ...

