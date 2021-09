Napoli di Spalletti migliore del Napoli dei due scudetti: i numeri (Di domenica 26 settembre 2021) Questo Napoli di inizio stagione sta facendo sognare i tifosi azzurri. La squadra di Spalletti ha trovato cinque vittorie in altrettante partite di campionato e la parola "Scudetto" inizia a girare tra la tifoseria partenopea. Intanto, c'è un dato che dà forza a questo sogno: il Napoli di Spalletti è partito meglio di quello di Ottavio Bianchi e Alberto Bigon, gli allenatori degli scudetti del 1987 e del 1990. A riportare questo dato è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. "Rapportando i primi 5 risultati (calcolando la vittoria con i 3 punti, allora ne valeva 2) Bianchi si fermò a 11 e Bigon a 13 e possiamo già dire che comunque finirà stasera, dopo 6 giornate Spalletti avrà comunque fatto meglio degli illustri predecessori, visto che alla ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 settembre 2021) Questodi inizio stagione sta facendo sognare i tifosi azzurri. La squadra diha trovato cinque vittorie in altrettante partite di campionato e la parola "Scudetto" inizia a girare tra la tifoseria partenopea. Intanto, c'è un dato che dà forza a questo sogno: ildiè partito meglio di quello di Ottavio Bianchi e Alberto Bigon, gli allenatori deglidel 1987 e del 1990. A riportare questo dato è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. "Rapportando i primi 5 risultati (calcolando la vittoria con i 3 punti, allora ne valeva 2) Bianchi si fermò a 11 e Bigon a 13 e possiamo già dire che comunque finirà stasera, dopo 6 giornateavrà comunque fatto meglio degli illustri predecessori, visto che alla ...

