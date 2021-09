Napoli-Cagliari, non c’è spazio per la nostalgia (Di domenica 26 settembre 2021) Stasera alle 20:45 andrà in scena Napoli-Cagliari, sfida valida per la sesta giornata di Serie A. I partenopei, reduci da cinque vittorie di fila, tenteranno di abbattere l’ostacolo rossoblù per volare nuovamente in solitaria in testa alla classifica. Mentre i sardi, dopo la sconfitta interna contro l’Empoli, giocheranno col sangue agli occhi: l’obiettivo è tornare in Sardegna con almeno un punto. La salvezza, così come lo scudetto, passa anche da gara come questa. Ma Napoli-Cagliari non è una partita qualsiasi, perché stasera al Maradona tornerà di scena un certo Walter Mazzarri, uno dei protagonisti della rinascita partenopea. Uno di quelli che, pur essendo toscano, ha dimostrato in passato di avere il sangue azzurro. Il tecnico di San Vincenzo, infatti, durante la sua esperienza all’ombra del Vesuvio, ha incarnato ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 26 settembre 2021) Stasera alle 20:45 andrà in scena, sfida valida per la sesta giornata di Serie A. I partenopei, reduci da cinque vittorie di fila, tenteranno di abbattere l’ostacolo rossoblù per volare nuovamente in solitaria in testa alla classifica. Mentre i sardi, dopo la sconfitta interna contro l’Empoli, giocheranno col sangue agli occhi: l’obiettivo è tornare in Sardegna con almeno un punto. La salvezza, così come lo scudetto, passa anche da gara come questa. Manon è una partita qualsiasi, perché stasera al Maradona tornerà di scena un certo Walter Mazzarri, uno dei protagonisti della rinascita partenopea. Uno di quelli che, pur essendo toscano, ha dimostrato in passato di avere il sangue azzurro. Il tecnico di San Vincenzo, infatti, durante la sua esperienza all’ombra del Vesuvio, ha incarnato ...

