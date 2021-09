Napoli-Cagliari 2-0 | le pagelle degli azzurri | conferma Osimhen | Anguissa superlativo

Advertising

sscnapoli : ?? #NapoliCagliari, tornelli aperti dalle ore 16:45. La società invita i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo all… - SkySport : NAPOLI-CAGLIARI 2-0 Risultato finale ? ? #Osimhen (11') ? rig. #Insigne (57') ?? - annatrieste : 'È stato il Cagliari a fare tropp schif o è stato il Napoli a essere troppo forte?' MA CH' C' N' FOOOOOOTTT - CalcioPillole : Walter #Mazzarri ha analizzato la sconfitta del suo Cagliari ai microfoni di DAZN. - anuelisimo : RT @SoyCalcio_: ?? El inicio de temporada del Napoli de Spalletti en Serie A es impecable ? 2-0 Venezia ? 1-2 Genoa ? 2-1 Juventus ? 0-4 Ud… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Cagliari

Commenta per primo Il capitano del, Lorenzo Insigne, ha parlato a Dazn al termine della gara vinta contro il. 400 PRESENZE - 'Cosa potevo chiedere di più? Il modo migliore per festeggiare le 400 presenze era vincere. Ci ...Commenta per primo2 - 0: Cragno 6 : non può nulla su entrambi i gol del. Intuisce anche il rigore di Insigne ma non ci arriva. Zappa 5,5 : il rientro non è dei più semplici. Di fronte ...Mazzarri, infatti, ripesca Caceres, Godin, Zappa e Strootman e s’affida a un 4-4-1-1 e un centrocampo che però non ci mette niente a diventare a cinque. Uno sguardo alla formazione e il Napoli capisce ...Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni. GOL 1-0 – «Il mister ci ha chiesto di attaccare lo ...