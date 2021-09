Maltempo: a Bibbiena case scoperchiate. Montecatini: albero cade in strada. Bivigliano: danni per la grandine (Di domenica 26 settembre 2021) Vento, pioggia ma anche notevoli chicchi di grandine sulle colline intorno a nord di Firenze. Il Comune di Vaglia, accanto a Firenze, ha aperto il centro operativo comunale della protezione civile a seguito delle grandinate che hanno colpito soprattutto la località di Bivigliano. Forti temporali hanno interessato Arezzo e provincia con particolare violenza su Bibbiena interessata da una tromba d'aria che ha provocato lo scoperchiamento di alcuni tetti. danni in Valdinievole L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 26 settembre 2021) Vento, pioggia ma anche notevoli chicchi disulle colline intorno a nord di Firenze. Il Comune di Vaglia, accanto a Firenze, ha aperto il centro operativo comunale della protezione civile a seguito delle grandinate che hanno colpito soprattutto la località di. Forti temporali hanno interessato Arezzo e provincia con particolare violenza suinteressata da una tromba d'aria che ha provocato lo scoperchiamento di alcuni tetti.in Valdinievole L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Maltempo: a Bibbiena case scoperchiate. Montecatini: albero cade in strada. Bivigliano: danni per la grandine - AnsaToscana : Maltempo: tromba d'aria in Aretino, grandine colli Firenze. Sindaco di Bibbiena 'State in casa'. Albero sfiora scuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Bibbiena Maltempo: tromba d'aria in Aretino, grandine colli Firenze In Toscana i forti temporali hanno interessato anche Arezzo e la provincia con particolare violenza su Bibbiena, colpita da una tromba d'aria che ha provocato lo scoperchiamento di alcuni tetti e l'abbattimento di piante. Al momento è in corso una valutazione dei danni da parte di carabinieri, vigili ...

Maltempo: tromba d'aria nell'Aretino, grandine sui colli a Firenze commenta In Toscana i forti temporali hanno interessato anche Arezzo e la provincia con particolare violenza su Bibbiena interessata da una tromba d'aria che ha provocato lo scoperchiamento di alcuni tetti e l'abbattimento di piante. In Valtiberina e Valdichiana piogge e grandinate hanno provocato disagi. Vento,...

VIDEO | Downburst scoperchia tegole di un tetto nel centro di Bibbiena Arezzo Notizie Maltempo: a Bibbiena case scoperchiate. Montecatini: albero cade in strada. Bivigliano: danni per la grandine Vento, pioggia ma anche notevoli chicchi di grandine sulle colline intorno a nord di Firenze. Il Comune di Vaglia, accanto a Firenze, ha aperto il centro operativo comunale della protezione civile a s ...

Trombe d’aria e grandine, maltempo in Toscana e Liguria: auto distrutte da alberi e allagamenti Nel pomeriggio di domenica piogge e forti raffiche di vento hanno interessato parte della Toscana e della Liguria ...

In Toscana i forti temporali hanno interessato anche Arezzo e la provincia con particolare violenza su, colpita da una tromba d'aria che ha provocato lo scoperchiamento di alcuni tetti e l'abbattimento di piante. Al momento è in corso una valutazione dei danni da parte di carabinieri, vigili ...commenta In Toscana i forti temporali hanno interessato anche Arezzo e la provincia con particolare violenza suinteressata da una tromba d'aria che ha provocato lo scoperchiamento di alcuni tetti e l'abbattimento di piante. In Valtiberina e Valdichiana piogge e grandinate hanno provocato disagi. Vento,...Vento, pioggia ma anche notevoli chicchi di grandine sulle colline intorno a nord di Firenze. Il Comune di Vaglia, accanto a Firenze, ha aperto il centro operativo comunale della protezione civile a s ...Nel pomeriggio di domenica piogge e forti raffiche di vento hanno interessato parte della Toscana e della Liguria ...