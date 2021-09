LIVE Motocross delle Nazioni 2021 in DIRETTA: Guadagnini e Lupino in quota, Herlings comanda! Si ritira Vialle, Francia in difficoltà! (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -16 Italia che adesso mantiene un punto di vantaggio sul Belgio in classifica generale. Ci sarà tanto da soffrire. -17 Jeffrey Herlings davvero inarrivabile, sta tenendo alta la bandiera olandese. La debolezza della squadra neerlandese è senza dubbio la MX2. -18 Mattia Guadagnini riparte dalla settima posizione e deve reagire subito, soprattutto dal punto di vista psicologico. -19 NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CADE MATTIA Guadagnini!!!!!!!!!!! NON CI VOLEVA PROPRIO IN QUESTO MOMENTO! -20 SBAGLIA RENE HOFER!!! MATTIA Guadagnini E’ TERZO!! Pazzesco il nostro centauro che sta facendo una prova sontuosa!! -21 Italia al comando della classifica generale provvisoria con 36 punti davanti al Belgio che ne ha 41. Non ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-16 Italia che adesso mantiene un punto di vantaggio sul Belgio in classifica generale. Ci sarà tanto da soffrire. -17 Jeffreydavvero inarrivabile, sta tenendo alta la bandiera olandese. La debolezza della squadra neerlandese è senza dubbio la MX2. -18 Mattiariparte dalla settima posizione e deve reagire subito, soprattutto dal punto di vista psicologico. -19 NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CADE MATTIA!!!!!!!!!!! NON CI VOLEVA PROPRIO IN QUESTO MOMENTO! -20 SBAGLIA RENE HOFER!!! MATTIAE’ TERZO!! Pazzesco il nostro centauro che sta facendo una prova sontuosa!! -21 Italia al comando della classifica generale provvisoria con 36 punti davanti al Belgio che ne ha 41. Non ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2021 in DIRETTA: Olsen vince gara-1 Francia in testa alla classifica Italia quarta: Ca… - zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2021 in DIRETTA: Olsen vince gara-1 Francia in testa alla classifica Italia quarta: Ca… - zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2021 in DIRETTA: comanda la Danimarca con Olsen Guadagnini settimo Cairoli e Coldenhof… - zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2021 in DIRETTA: buona partenza per Guadagnini devono rimontare Coldenhoff e Cairoli!… - infoitsport : LIVE Motocross delle Nazioni 2021 in DIRETTA: Tony Cairoli non al meglio, Italia per stupire -