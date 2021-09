LIVE Ciclismo, Mondiali 2021 in DIRETTA: Alaphilippe e Colbrelli ripresi (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.49 Cosa deciderà di fare Van Aert? Verrà scortato da Evenepoel e Stuyven fino allo sprint, oppure romperà gli indugi e proverà ad andarsene da solo? 15.48 Evenepoel instancabile. Davanti sta tirando praticamente da solo. 1’12” su un gruppetto di contrattaccanti tra cui figura il tedesco Politt: non hanno nessuna chance di rientrare. 15.47 Per come si è messa, Van Aert è ancora di più l’uomo da battere. 15.46 40 km all’arrivo. Sono in 17 dunque a giocarsi il titolo mondiale. 15.44 Dopo esserci fatta inizialmente sorprendere, la Danimarca è riuscita a piazzare davanti un uomo di peso come Valgren. 15.43 Questi gli uomini al comando: Colbrelli, Nizzolo e Bagioli (Italia), Stuyven, Evenepoel e Van Aert (Belgio), Alaphilippe, Senechal e Madouas (Francia), Hoelgaard (Norvegia), ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.49 Cosa deciderà di fare Van Aert? Verrà scortato da Evenepoel e Stuyven fino allo sprint, oppure romperà gli indugi e proverà ad andarsene da solo? 15.48 Evenepoel instancabile. Davanti sta tirando praticamente da solo. 1’12” su un gruppetto di contrattaccanti tra cui figura il tedesco Politt: non hanno nessuna chance di rientrare. 15.47 Per come si è messa, Van Aert è ancora di più l’uomo da battere. 15.46 40 km all’arrivo. Sono in 17 dunque a giocarsi il titolo mondiale. 15.44 Dopo esserci fatta inizialmente sorprendere, la Danimarca è riuscita a piazzare davanti un uomo di peso come Valgren. 15.43 Questi gli uomini al comando:, Nizzolo e Bagioli (Italia), Stuyven, Evenepoel e Van Aert (Belgio),, Senechal e Madouas (Francia), Hoelgaard (Norvegia), ...

