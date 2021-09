Juventus, Perin: «Sampdoria? Partita particolare per me» (Di domenica 26 settembre 2021) Mattia Perin commenta nel pre Partita contro la Sampdoria il match valido per la sesta giornata: le parole del portiere della Juventus Mattia Perin commenta nel pre Partita contro la Sampdoria il match valido per la sesta giornata: le parole del portiere della Juventus a Sky Sport. Juventus – «Tornare alla Juventus è una cosa positiva. Poter competere con una società così importante è il sogno di tutti. Quando il mister mi ha chiamato e mi ha detto che gli sarebbe piaciuto se fossi rimasto dopo due ore avevo già deciso». Sampdoria – «Derby? Non è una squadra come le altre per il mio passato. Ma voglio essere concentrato sul presente. Dobbiamo risalire il prima possibile la china». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 settembre 2021) Mattiacommenta nel precontro lail match valido per la sesta giornata: le parole del portiere dellaMattiacommenta nel precontro lail match valido per la sesta giornata: le parole del portiere dellaa Sky Sport.– «Tornare allaè una cosa positiva. Poter competere con una società così importante è il sogno di tutti. Quando il mister mi ha chiamato e mi ha detto che gli sarebbe piaciuto se fossi rimasto dopo due ore avevo già deciso».– «Derby? Non è una squadra come le altre per il mio passato. Ma voglio essere concentrato sul presente. Dobbiamo risalire il prima possibile la china». L'articolo ...

Advertising

GiovaAlbanese : #Juventus in campo così ? ?? Perin; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Ch… - GiovaAlbanese : La #Juventus che domani cercherà la prima vittoria stagionale allo Stadium potrebbe essere questa ?? ?? Perin; Cuadr… - AndreaAime11 : RT @GiovaAlbanese: #Juventus in campo così ? ?? Perin; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Chiesa;… - LucaMaritano : RT @GiovaAlbanese: #Juventus in campo così ? ?? Perin; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Chiesa;… - ANNA62348499 : RT @LeonettiFrank: Juventus (4-4-2): Perin; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Morata, Dy… -