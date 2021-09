Irene Emili | uccisa da un malore a 20 anni ad Ancona Aveva lasciato scritto | ' Voglio donare gli organi'

(Di domenica 26 settembre 2021) Morire a vent'per un più forte della forza dell'età. , ventenne di Pollenza, è spirata nelle tarda mattinata di ieri all'ospedale regionale di di dopo unaccusato martedì in casa. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Irene Emili

Morire a vent'anni per un più forte della forza dell'età. , ventenne di Pollenza, è spirata nelle tarda mattinata di ieri all'ospedale regionale di di dopo un malore accusato martedì in casa. La ..., studentessa universitaria, aveva vent'anni. Frequentava la facoltà di mediazione linguistica all'Unimc , scelta dopo il liceo linguistico a San Ginesio . La comunità è sotto choc. ...Morire a vent'anni per un malore più forte della forza dell'età. Irene Emili, ventenne di Pollenza, è spirata nelle tarda mattinata di ieri ...