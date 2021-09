Inter, Handanovic è un problema: già bloccato il portiere per la prossima stagione (Di domenica 26 settembre 2021) L’Inter deve fare i conti con il problema Handanovic. L’estremo difensore è stato protagonista di un’altra brutta prestazione contro l’Atalanta, l’ennesima della stagione. Solo contro la Fiorentina si è dimostrato all’altezza, poi una serie di errori. Su Malinovskyi può essere considerato incolpevole, ma sempre sul tiro dell’ucraino che ha portato al gol di Toloi ha commesso un’incertezza. Poi gli errori in occasione del terzo gol di Piccoli, poi annullato. Samir Handonovic è sicuramente un portiere forte, ma gli ultimi mesi non sono stati positivi, lo sloveno non è nella migliore condizione dal punto vista fisico e di fiducia. Il sostituto Foto di Emanuele Pennacchio / AnsaL’Inter dovrà valutare la questione del portiere per evitare di perdere altri punti preziosi ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 26 settembre 2021) L’deve fare i conti con il. L’estremo difensore è stato protagonista di un’altra brutta prestazione contro l’Atalanta, l’ennesima della. Solo contro la Fiorentina si è dimostrato all’altezza, poi una serie di errori. Su Malinovskyi può essere considerato incolpevole, ma sempre sul tiro dell’ucraino che ha portato al gol di Toloi ha commesso un’incertezza. Poi gli errori in occasione del terzo gol di Piccoli, poi annullato. Samir Handonovic è sicuramente unforte, ma gli ultimi mesi non sono stati positivi, lo sloveno non è nella migliore condizione dal punto vista fisico e di fiducia. Il sostituto Foto di Emanuele Pennacchio / AnsaL’dovrà valutare la questione delper evitare di perdere altri punti preziosi ...

