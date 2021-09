«Infilateli nel c… i tuoi vaccini» | i vandali No vax contro l’auto dell’avvocato che fa immunizzare i minorenni

(Di domenica 26 settembre 2021) Gianni Baldini, presidente di Ami Toscana, è l’avvocato che ha assistito nella regione alcuniche volevano vaccinarsiil parere dei genitori. Ieri mattina ha trovato una fiancata della sua auto completamente graffiata e, nella portiera, ha trovato infilato un cartello volgare e offensivo: «nel culo i». Il gesto risale alla notte tra venerdì e sabato. Il legale ha sporto denuncia presso i carabinieri. Baldini, come ricorda oggi Repubblica Firenze, è stato tra i primi avvocati in Italia ad accogliere le richieste di informazioni da parte di minori per potersi vaccinareCovid-19 anche senza il consenso dei genitori. Un’attività che è arrivata fino ai tribunali (e i ragazzi hanno ricevuto dal giudice il permesso di immunizzarsi) e che lo ha ...

Graffi sulla fiancata sinistra dell'auto e un cartello con la scritta 'culo i tuoi vaccini ': è quanto successo all'avvocato e professore di biodiritto Gianni Baldini , il presidente dell'Associazione matrimonialisti della Toscana che, la scorsa notte, è ...