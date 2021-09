GP Russia, Formula Uno: Hamilton primo precede Verstappen e Sainz (Di domenica 26 settembre 2021) È calato da pochi minuti il sipario su Sochi, sede della tappa del Mondiale 2021 della classe automobilistica più importante e famosa del mondo. Il GP Russia di Formula Uno ha incoronato Lewis Hamilton su Mercedes (centesima vittoria per lui), mentre hanno completato il podio Max Verstappen su Red Bull (grande rimonta per l’olandese che era partito in fondo alla griglia) e Carlos Sainz su Ferrari. Beffa clamorosa, invece, per Lando Norris (settimo) che si è girato con la sua McLaren negli ultimissimi giri da leader della gara. Solo quindicesimo, invece, Charles Leclerc. La pioggia abbondante nel finale ha scompaginato le posizioni che sembravano (quasi) cristallizzate verso la bandiera a scacchi di questa corsa che difficilmente sarà dimenticata per le enormi emozioni vissute negli ultimi giri. GP ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 settembre 2021) È calato da pochi minuti il sipario su Sochi, sede della tappa del Mondiale 2021 della classe automobilistica più importante e famosa del mondo. Il GPdiUno ha incoronato Lewissu Mercedes (centesima vittoria per lui), mentre hanno completato il podio Maxsu Red Bull (grande rimonta per l’olandese che era partito in fondo alla griglia) e Carlossu Ferrari. Beffa clamorosa, invece, per Lando Norris (settimo) che si è girato con la sua McLaren negli ultimissimi giri da leader della gara. Solo quindicesimo, invece, Charles Leclerc. La pioggia abbondante nel finale ha scompaginato le posizioni che sembravano (quasi) cristallizzate verso la bandiera a scacchi di questa corsa che difficilmente sarà dimenticata per le enormi emozioni vissute negli ultimi giri. GP ...

