Gotti | “La cosa che mi delude di più è perdere per un rigore del genere”

(Di domenica 26 settembre 2021) Luca, allenatore dell’Udinese, ha commentato così in conferenza stampa il ko con la Fiorentina di oggi pomeriggio:l’ha delusa di più di questa gara?“con unpreso così, la gara viene decisa da un, non vado mai a rivedere gli episodi solitamente e non ho pensieri negativi, ma questo episodio l’ho rivisto e trovo assurdo che si possa dare uncosì, perché poi pensi a tutte le situazione mezze e mezze. Se questo èquello su Pereyra contro il Napoli che cos’era? Ma non do quello e neanche quello di oggi che poteva esserci su Deulofeu. Dico questo perché due anni fa abbiamo subito dieci rigori con zero a favore, quattordici rigori l’anno scorso ed è stato record”. Foto: sito Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, si lamenta dell'arbitraggio in conferenza stampa. L'Udinese di rimediare un'altra sconfitta interna, stavolta per mano della Fiorentina di Italiano, cosa le parole del mister riportate da TuttoNapoli: 'Perdere con un rigore preso così, la gara viene decisa da un ...' Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria dei viola sul campo dell'Udinese: 'Sono soddisfatto per i tre punti e per il primo tempo, nel secondo abbiam ...' Il tecnico dell'Udinese Luca Gotti commenta così la sconfitta per 1-0 della sua squadra in casa contro la Fiorentina. La debacle è arrivata con un rigore di Dusan Vlahovic, cosa che non è proprio anda ...