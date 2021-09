GF Vip: Gianmaria Antinolfi, scrive alla fidanzata tramite Eletti. La svolta (Di domenica 26 settembre 2021) Gianmaria Antinolfi ha inviato un messaggio su un fazzolettino alla sua fidanzata Greta Giulia Mastroianni, attraverso Tommaso Eletti. Ecco il gesto d’amore Gianmaria Antinolfi ha fatto un gesto d’amore, o forse una mossa piacevole per inviare un messaggio alla sua attuale fidanzata fuori dalla casa. Il concorrente Gianmaria Antinolfi è ancora dentro la casa del Grande Fratello Vip 6, da pochi giorni il primo concorrente ad abbandonare la casa è stato Tommaso Eletti. Il giovane Antinolfi nell’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello ha avuto l’ennesimo scontro con la sua ex fidanzata Soleil Sorge. Un duro faccia a faccia ha ... Leggi su 361magazine (Di domenica 26 settembre 2021)ha inviato un messaggio su un fazzolettinosuaGreta Giulia Mastroianni, attraverso Tommaso. Ecco il gesto d’amoreha fatto un gesto d’amore, o forse una mossa piacevole per inviare un messaggiosua attualefuori dcasa. Il concorrenteè ancora dentro la casa del Grande Fratello Vip 6, da pochi giorni il primo concorrente ad abbandonare la casa è stato Tommaso. Il giovanenell’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello ha avuto l’ennesimo scontro con la sua exSoleil Sorge. Un duro faccia a faccia ha ...

