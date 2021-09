"Donne corpi con vagina". Bufera sull'eccesso liberal (Di domenica 26 settembre 2021) "Storicamente, l'anatomia e la fisiologia dei corpi con le vagine sono state trascurate" si legge sulla copertina della prestigiosa rivista The Lancet, scatenando un'ondata di polemiche e accuse di sessimo. Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 settembre 2021) "Storicamente, l'anatomia e la fisiologia deicon le vagine sono state trascurate" si leggea copertina della prestigiosa rivista The Lancet, scatenando un'ondata di polemiche e accuse di sessimo.

