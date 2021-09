Diletta Leotta pazza di Can Yaman a Verissimo, i due torneranno insieme? (Di domenica 26 settembre 2021) Diletta Leotta pazza di Can Yaman? La bella conduttrice sportiva ieri pomeriggio è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ma quello che ha rivelato è qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato. Per mesi si è parlato della sua relazione con Can Yaman e della loro voglia di farsi vedere sui social beccandosi commenti negativi di tutti i generi, specie da parte di chi ha sempre pensato che la loro storia d’amore fosse costruita a tavolino. La padrona di casa ha preso l’argomento amore con le pinze e subito Diletta Leotta ha cambiato il tono di voce e anche la sua espressione in volto ammettendo che è molto restia a parlare di questo argomento ma che adesso è pronta a farlo o almeno ci prova. Diletta Leotta ... Leggi su optimagazine (Di domenica 26 settembre 2021)di Can? La bella conduttrice sportiva ieri pomeriggio è stata ospite di Silvia Toffanin ama quello che ha rivelato è qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato. Per mesi si è parlato della sua relazione con Cane della loro voglia di farsi vedere sui social beccandosi commenti negativi di tutti i generi, specie da parte di chi ha sempre pensato che la loro storia d’amore fosse costruita a tavolino. La padrona di casa ha preso l’argomento amore con le pinze e subitoha cambiato il tono di voce e anche la sua espressione in volto ammettendo che è molto restia a parlare di questo argomento ma che adesso è pronta a farlo o almeno ci prova....

