Di Maio | il G20 sull' Afghanistan nelle prossime settimane

(Di domenica 26 settembre 2021) Il G20 straordinariosi terrà ", non è ancora pubblica una data. Ma dagli esiti della ministeriale Esteri del G20 a New York ci sono le condizioni per ...

Il G20 straordinario sull'Afghanistan si terrà "nelle prossime settimane, non è ancora pubblica una data. Ma dagli esiti della ministeriale Esteri del G20 a New York ci sono le condizioni per convocare il vertice dei leader che presiederà Draghi". Lo ha annunciato Luigi Di Maio a Mezz'ora in più su Rai 3. Il titolare della Farnesina ha fatto riferimento alla riunione straordinaria tenuta a New York con i ministri degli Esteri del G20.